Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+20 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сез�он 2 Серия 1Бесплатно
- 18+41 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+33 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+17 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+22 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+31 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+21 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+26 мин
Собаки: хаски и мала�мут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 18+19 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 18+2 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 18+37 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 18+24 мин
Собаки: хаски и маламут Рок�ки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 18+38 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 18+17 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 18+36 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
- 18+12 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
- 18+17 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
- 18+17 мин
Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Влог и лайфстал нашей насыщенной жизни в компании собак: сибирский хаски Рокки, аляскинский маламут Майк и его дочь Лекси! Кайфанeшь от разрушительной силы хаски, мудрости и преданности маламута, лeгкости и беззаботности нашей девчули Лекси. Расскажем, как воспитать собаку, дрессировка и уход и даже самые необходимые команды для щенка и взрослой собаки. Мы любим путешествовать, общаться с подписчиками и знакомиться на сходках. Читаем все комментарии и отвечаем на ваши вопросы. Узнаешь всe о породе хаски и маламут, и о породе хозяин этих игривых собак, которые очень любят природу и свободу, наслаждаясь жизнью по полной!
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