Скучаю по тебе
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Скучаю по тебе

Скучаю по тебе (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, Скучаю по тебе 1 сезон
Триллер, Драма18+

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О сериале

Детектив Кэт Донован расследует дело пропавшего человека. Ее отец-полицейский был убит при исполнении служебных обязанностей 11 лет назад. Преступник, сидящий в тюрьме, смертельно болен, и ей нужно, чтобы он раскрыл мотив убийства. Внезапно приложение для знакомств сводит Кэт с бывшим парнем, который исчез вскоре после смерти ее отца. Кажется, все это связано.

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Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb