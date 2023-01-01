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Сказание о крещении Руси

Сказание о крещении Руси (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, Сказание о крещении Руси 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

«Сказание о Крещении Руси» — многосерийный телевизионный фильм, который повествует об истории христианизации Руси от проповеди апостола Андрея (I в.) до ее крещения равноапостольным князем Владимиром (X в.).

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