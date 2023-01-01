Шоу пошло не так
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Шоу пошло не так

Шоу пошло не так (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, The Goes Wrong Show 1 сезон
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

У каждого эпизода британского сериала с говорящим названием свой жанр — от шпионского триллера до рождественской басни. Неизменным остается только одно: это всегда очень смешно. Зарисовки из жизни горе-актеров, каждое выступление которых оборачивается катастрофой, обладают поистине терапевтическим эффектом — мы смеемся не над ними, а вместе с ними.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb