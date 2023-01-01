Шоу пошло не так (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, The Goes Wrong Show 1 сезон
Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
У каждого эпизода британского сериала с говорящим названием свой жанр — от шпионского триллера до рождественской басни. Неизменным остается только одно: это всегда очень смешно. Зарисовки из жизни горе-актеров, каждое выступление которых оборачивается катастрофой, обладают поистине терапевтическим эффектом — мы смеемся не над ними, а вместе с ними.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb
- МДРежиссёр
Мартин
Деннис
- ГШАктёр
Генри
Шилдс
- БКАктриса
Брайони
Корригэн
- ЧРАктриса
Чарли
Расселл
- ГЛАктёр
Генри
Льюис
- ДСАктёр
Джонатан
Сайер
- НЗАктриса
Нэнси
Замит
- ЭМАктриса
Элли
Моррис
- ГЛСценарист
Генри
Льюис
- ДССценарист
Джонатан
Сайер
- ГШСценарист
Генри
Шилдс
- ХСПродюсер
Хилари
Стронг
- КАПродюсер
Кентон
Аллен
- КДПродюсер
Кейт
Дотон
- МЛМонтажёр
Марк
Лоуренс
- СБКомпозитор
Стив
Браун