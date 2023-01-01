Школьные духи (сериал, 2023) смотреть онлайн

После смерти школьница Мэдди застревает в загробной жизни: она знакомится с другими молодыми призраками, привыкает к тому, что живые друзья не замечают ее, и пытается раскрыть собственное убийство.



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