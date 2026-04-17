Шеф
Wink
Сериалы
Шеф
2024, Шеф 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Шеф (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Шеф-повар Игорь Шугаев покажет множество рецептов: от десертов до супов, от пирогов до ростбифа. Будет очень интересно!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

Рейтинг