Семейное Рождество с Джейми Оливером (сериал, 2009) смотреть онлайн
2009, Jamie's Family Christmas 1 сезон
ТВ-шоу12+
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Сюжет
Сериал раскроет нам секреты самого Джейми: как устроить семейный обед без проблем. Передача расскажет о том, как приготовить сочную индейку, гарнир, подливку и идеальные овощи, а также как использовать остатки, готовить лeгкие блюда, пудинги, еду для вечеринок и напитки.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыТВ-шоу
Рейтинг
7.0 IMDb