Семейное Рождество с Джейми Оливером
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Семейное Рождество с Джейми Оливером

Семейное Рождество с Джейми Оливером (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, Jamie's Family Christmas 1 сезон
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал раскроет нам секреты самого Джейми: как устроить семейный обед без проблем. Передача расскажет о том, как приготовить сочную индейку, гарнир, подливку и идеальные овощи, а также как использовать остатки, готовить лeгкие блюда, пудинги, еду для вечеринок и напитки.

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Рейтинг

7.0 IMDb