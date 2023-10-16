Санта-Хрякус: Страшдественская сказка (сериал, 2006) смотреть онлайн
Ночь перед Страшдеством обычно самое радостное время в Плоском мире, когда перевозбуждённые дети не могут заснуть, предвкушая подарки в развешенных для этого носках… Но в этом году с праздниками творится что-то не то. Всеобщие подозрения связаны с гильдией наёмных убийц Анк-Морпорка, и что-то уже замышляется.
А любимый дедушка Хог (Санта-Хрякус), который приносит детям подарки – куда-то пропал. И вся жизнь Плоского мира вдруг подвергается страшной опасности, ведь если дети перестанут в него верить, солнце больше не взойдёт! Судьба этого мира лежит в руках пёстрой команды, группки волшебников, возглавляемой аркканцлером Незримого Университета по имени Наверн Чудакули, в которую также входит слуга по имени Альберт, хладнокровная гувернантка Сюзан Сто Гелит и её дедушка, который вообще-то просто… Смерть.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Фэнтези, Триллер
Рейтинг
- ВЖРежиссёр
Вадим
Жан
- МДАктриса
Мишель
Докери
- МУАктёр
Марк
Уоррен
- ИРАктёр
Иэн
Ричардсон
- МВАктёр
Марникс
Ван Ден Бруке
- ДДАктёр
Дэвид
Джейсон
- ДФАктёр
Джон
Фрэнклин-Роббинс
- ДУАктёр
Дэвид
Уорнер
- ТРАктёр
Тони
Робинсон
- НПАктёр
Найджел
Плэйнер
- ПГАктёр
Питер
Гиннесс
- ВЖСценарист
Вадим
Жан
- ТПСценарист
Терри
Пратчетт
- ШГПродюсер
Шон
Глинн
- РХПродюсер
Роберт
Холми ст.
- ДММонтажёр
Джо
МакНалли
- ГФОператор
Гэвин
Финни
- ДАКомпозитор
Дэвид
А. Хьюз