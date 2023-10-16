Санта-Хрякус: Страшдественская сказка (сериал, 2006) смотреть онлайн

Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
Ночь перед Страшдеством обычно самое радостное время в Плоском мире, когда перевозбуждённые дети не могут заснуть, предвкушая подарки в развешенных для этого носках… Но в этом году с праздниками творится что-то не то. Всеобщие подозрения связаны с гильдией наёмных убийц Анк-Морпорка, и что-то уже замышляется.

А любимый дедушка Хог (Санта-Хрякус), который приносит детям подарки – куда-то пропал. И вся жизнь Плоского мира вдруг подвергается страшной опасности, ведь если дети перестанут в него верить, солнце больше не взойдёт! Судьба этого мира лежит в руках пёстрой команды, группки волшебников, возглавляемой аркканцлером Незримого Университета по имени Наверн Чудакули, в которую также входит слуга по имени Альберт, хладнокровная гувернантка Сюзан Сто Гелит и её дедушка, который вообще-то просто… Смерть.

