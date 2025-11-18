Сандокан: Принц пиратов (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сандокан: Принц пиратов
Сандокан: Принц пиратов
9.02025, Sandokan 1 сезон
Боевик, Драма18+
О сериале

Приключения знаменитого борнейского пирата, сражавшегося с англичанами и влюбившегося в британскую аристократку. Захватывающий сериал «Сандокан: Принц пиратов» — история легендарного бандита с добрым сердцем.

Середина XIX века, Борнео. На райском острове живут племена даяков, которые придерживаются древних традиций. Но законы их колониальных правителей, Британской империи, безжалостны к аборигенам. В это время действуют знаменитый пират Сандокан и его верная команда. Он не встает ни на чью сторону и сражается за себя и друзей. Но вот однажды во время очередного рейда он встречает Марианну, прекрасную дочь британского посла. Так начинается история любви двух разных, но удивительно похожих людей, мечтающих о свободе. Однако по их следу идет лорд Джеймс Брук, суровый охотник на пиратов, для которого голова Сандокана — желанный трофей, а любовь Марианны — главная цель.

Какие испытания приготовило им открытое море, расскажет «Сандокан: Принц пиратов». Настоящая пиратская романтика и живописные пейзажи ждут вас в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск