Сага о Винланде (мультсериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Сага о Винланде 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Времена господства викингов. Людей, известных своими жестокими обычаями. Торфинн — сын одного из величайших викингов. Вот только вырос мальчик без отца, так как тот погиб на поле боя. Желая отомстить, Торфинн поклялся убить виновного, однако юноше ещё только предстоит овладеть искусством боя.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыИсторические, Мультфильмы, Боевики, Приключения, Аниме
Рейтинг
- СЯРежиссёр
Сюхэй
Ябута
- ЮЯРежиссёр
Юсукэ
Ямамото
- ХЯАктёр
Хироки
Ясумото
- ЁСАктёр
Ёсимицу
Симояма
- АТАктриса
Ао
Такахаси
- ЮУАктёр
Юто
Уэмура
- МИАктёр
Мицухиро
Итики
- РТАктёр
Рёта
Такэути
- НУАктёр
Наоя
Утида
- КОАктёр
Кэнсё
Оно
- АОАктёр
Ацуси
Оно
- СТАктёр
Синъя
Такахаси
- МЮСцен�арист
Макото
Юкимура
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- КИСценарист
Кэнта
Ихара
- НФПродюсер
Наокадо
Фудзияма
- ЮТХудожник
Юсукэ
Такэда
- ЮЯКомпозитор
Ютака
Ямада