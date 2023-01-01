Смотреть клипы Русский рок

Русский рок
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Русский рок
6.52024, Русский рок 1 сезон
Рок, Метал18+
Авторское собрание рок-композиций как старого, так и нового образца. Для любителей гитар, вдумчивых текстов и красивой поэтики.

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Эти композиции отличаются мощными, гитарными риффами, пронзительными вокальными партиями и глубокими, пронзительными текстами, затрагивающими самые разные темы. Они буквально пропитаны духом свободы и искренности, которые всегда были неотъемлемой частью русского рока.

Включайте эту подборку, чтобы перенестись в многогранный мир русского рока. А такие группы как «7Б», Rozhden и «АУТКАСТ» вам в этом помогут.

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