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Детям
Ронья, дочь разбойника
Актёры и съёмочная группа сериала «Ронья, дочь разбойника»

Актёры и съёмочная группа сериала «Ронья, дочь разбойника»

Режиссёры

Горо Миядзаки

Горо Миядзаки

Goro Miyazaki
Режиссёр

Актёры

Харука Сираиси

Харука Сираиси

Haruka Shiraishi
АктрисаRonja
Фукико Эндо

Фукико Эндо

Fukiko Endô
Актрисарассказчик
Юкари Нодзава

Юкари Нодзава

Yukari Nozawa
АктрисаLovis
Умэдзи Сасаки

Умэдзи Сасаки

Umeji Sasaki
Актёр
Такааки Сэки

Такааки Сэки

Takaaki Seki
АктёрMattis
Ринтаро Ниси

Ринтаро Ниси

Rintaro Nishi
АктёрTjegge
Юсукэ Тэдзука

Юсукэ Тэдзука

Yusuke Tezuka
АктёрPelje
Сёитиро Акабоси

Сёитиро Акабоси

Shoichiro Akaboshi
АктёрFjosok
Кэйдзи Химэно

Кэйдзи Химэно

Keiji Himeno
АктёрLill-Klippen
Такэо Огава

Такэо Огава

Takeo Ogawa
АктёрTjorm

Сценаристы

Астрид Линдгрен

Астрид Линдгрен

Astrid Lindgren
Сценарист

Продюсеры

Нобуо Каваками

Нобуо Каваками

Nobuo Kawakami
Продюсер

Композиторы

Хироко Танияма

Хироко Танияма

Hiroko Taniyama
Композитор