WinkДетямРонья, дочь разбойникаАктёры и съёмочная группа сериала «Ронья, дочь разбойника»
Актёры и съёмочная группа сериала «Ронья, дочь разбойника»
Режиссёры
Актёры
АктрисаRonja
Харука СираисиHaruka Shiraishi
Актрисарассказчик
Фуки�ко ЭндоFukiko Endô
АктрисаLovis
Юкари НодзаваYukari Nozawa
Актёр
Умэдзи СасакиUmeji Sasaki
АктёрMattis
Такааки СэкиTakaaki Seki
АктёрTjegge
Ринтаро НисиRintaro Nishi
АктёрPelje
Юсукэ ТэдзукаYusuke Tezuka
АктёрFjosok
Сёитиро АкабосиShoichiro Akaboshi
АктёрLill-Klippen
Кэйдзи ХимэноKeiji Himeno
АктёрTjorm