Смотреть клипы Романтичное

Сюжет

Начните с пронзительной баллады «Где рассвет» от Burito, которая подарит ощущение сентиментальности и душевности. Продолжит лирическую линейку трек "Ниточка" от MBAND — тёплые, гармоничные вокальные партии унесут вас в мир романтических грёз.



Добавит чувственности композиция «Королева» в исполнении Kamazz — её чувственный, проникновенный припев будет согревать сердце. А если хочется погрустить, можно включить душевную балладу «Притяженья больше нет» от Максима Фадеева и группы SEREBRO.



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