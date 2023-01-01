Смотреть клипы Романтичное

Романтичное
Wink
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Романтичное
7.62024, Романтичное 1 сезон
Поп, Рэп и хип-хоп18+
Для самых чувственных и романтичных. Создайте особую атмосферу с нашей подборкой лиричной и проникновенной музыки.

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Начните с пронзительной баллады «Где рассвет» от Burito, которая подарит ощущение сентиментальности и душевности. Продолжит лирическую линейку трек "Ниточка" от MBAND — тёплые, гармоничные вокальные партии унесут вас в мир романтических грёз.

Добавит чувственности композиция «Королева» в исполнении Kamazz — её чувственный, проникновенный припев будет согревать сердце. А если хочется погрустить, можно включить душевную балладу «Притяженья больше нет» от Максима Фадеева и группы SEREBRO.

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