Роман с братьями-миллиардерами (сериал, 2024) смотреть онлайн

Залетела от двух братьев-миллиардеров – захватывающая история о страсти, тайнах и опасных играх! Одинокая наследница бизнес-империи Одри получает ультиматум от отца: найти мужа на своем дебютном балу. В попытке сбежать она попадает в сети братьев Вандербильтов – Каспиана, обаятельного плейбоя с тайной добротой, и Киллиана, загадочного красавца с пронзительным взглядом.

Страстный отдых на пляже превращает дружбу в порочный любовный треугольник, а неожиданная беременность ставит Одри перед вопросом: кто отец ее ребенка? Сможет ли она выбраться из этого дьявольского треугольника или её поглотят страсть и интриги?



