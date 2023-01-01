Смотреть клипы Рок

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Плейлист для тех, кто уважает русский рок



Настроение слушать хиты русского рока? В нашем жанровом плейлисте собраны музыканты, хорошо знакомые поклонникам рока с 90-х годов. Но есть в нем и неожиданные современные исполнители, которые смогут вас удивить. В подборке вы услышите легенду русского рока Вячеслава Бутусова и его песню «Идиот» с честными отсылками к классике и не менее легендарную группу «Ляпис Трубецкой» с их горьким хитом о разбитом сердце «Ты кинула». «Несчастный случай» шутливо расскажут вам про «Патриота», а Найк Борзов с дочерью Викторией споют о мирном «Пророчестве». «Мандалина Укулеле» Петра Налича растопит любой лед, а уральская группа «Курара» представит «Актрису», как всегда покоряя прочувствованной лирикой. Кроме того, вас ждет огненный «Вояж» отвязной группы «Ленинград» и панковый «Вектор» группы «План Ломоносова». Эти и другие композиции вы найдете в плейлисте, собранном специально для любителей русского рока.



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