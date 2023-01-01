Родина: Форт Салем
Wink
Сериалы
Родина: Форт Салем

Родина: Форт Салем (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Motherland: Fort Salem 1 сезон
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ведьмы против терроризма — такую альтернативную историю Америки предлагают нам создатели сериала. В центре сюжета — три молодые обладательницы магических способностей, которые на наших глазах проходят впечатляющий путь от тренировок до реальных боев на стороне армии Соединенных Штатов.

Все сезоны сериала Родина: Форт Салем смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина: Форт Салем»

Всё