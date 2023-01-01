Резиденция
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Резиденция (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, Резиденция 1 сезон
Драма, Детектив18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Эксцентричная женщина-детектив расследует убийство, произошедшее во время официального приема в Белом доме. Под подозрением — все гости и персонал.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Детектив

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