Рэй и пожарный патруль (мультсериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Ray – Fire Engine 1 сезон
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Сюжет
Познакомьтесь с пожарной командой машинок-спасателей: Эмби, Рэд, Бикон, Памп, Хейзел, Хеликс и их предводитель Рэй. Они оперативно реагируют на каждый тревожный вызов и поддерживают порядок в родном городке. Пожарные не пасуют даже тогда, когда в округе появляются коварные злодеи из космоса.
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