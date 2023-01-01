Смотреть клипы Релакс

Релакс
Wink
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Релакс
7.32024, Релакс 1 сезон
Поп, Рок18+
Плейлист для тех, кто хочет как следует расслабиться или отправиться в увлекательное путешествие по самому себе. Расслабляющая музыка для медитации и релаксации, под которую что йога, что ленивое валяние на диване или пляже — одно удовольствие.

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Здесь мы собрали лучшие треки из нашей коллекции, под которые даже самые заядлые трудоголики наконец-то смогут выдохнуть. Впрочем, уснуть от скуки точно не выйдет: в нашей подборке мы попытались найти баланс между расслаблением и вдохновляющим спокойствием.

Красивый вокал, воздушная аранжировка и немного ритмики — простая магия, которую вам подарят треки LYRIQ, Стереополины и неподражаемой певицы IOWA.

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