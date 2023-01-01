Смотреть клипы Релакс

Сюжет

Здесь мы собрали лучшие треки из нашей коллекции, под которые даже самые заядлые трудоголики наконец-то смогут выдохнуть. Впрочем, уснуть от скуки точно не выйдет: в нашей подборке мы попытались найти баланс между расслаблением и вдохновляющим спокойствием.



Красивый вокал, воздушная аранжировка и немного ритмики — простая магия, которую вам подарят треки LYRIQ, Стереополины и неподражаемой певицы IOWA.



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