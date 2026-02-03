RCC Hard 18 (сериал, 2026) смотреть онлайн
2026, RCC Hard 18 1 сезон
Спортивный18+
Сезоны и серии
О сериале
RCC HARD представляет нам турнир №18! Главное событие вечера - титульная заруба Владимира Мазура и Гегама Хчояна. Два очень разных бойца в ринге и медийно, им предстоит выяснить, кто же все-таки сильнее. Бежать будет некуда, ведь из ринга нет выхода до окончания боя, или пока один из бойцов не упадет без чувств!
Также нас ждет огненный бой Андрея Цыгана Чеботарева и Виктора Баталова – им обоим нужен титульный реванш с Шохрухом Курьером Джияновым! Еще в карде в ринг снова поднимутся одни из самых жестких нокаутеров RCC HARD: Сайфуллах Хамбахадов и Лев Тартенас.