Разведопрос
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Разведопрос

Разведопрос (сериал, 2021) смотреть онлайн

6.72021, Разведопрос 1 сезон
ТВ-шоу, Блоги18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Разведопрос — цикл интернет-роликов известного деятеля пророссийского дискурса, видеоблоггера и переводчика Дмитрия Пучкова «Гоблина». Суть цикла — Дмитрий Пучков общается с гостем (либо гостями) на обозначенную тему, где собеседник часто одновременно выступает как интервьюируемый и как лектор.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Блоги, ТВ-шоу

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