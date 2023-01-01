Раскрытие тайн Вавилона (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Раскрытие тайн Вавилона 1 сезон
Документальные6+
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Сюжет
Древний Вавилон — город, окутанный мифической аурой и знаменитый чудесными строениями: Висячие сады Семирамиды и величественная Вавилонская башня. Город, воспетый «отцом истории» Геродотом, был погребeн в песках Ирака и обнаружен археологами в 19 веке. Все ли тайны раскрыл Вавилон?
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