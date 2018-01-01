Wink
Сериалы
Путешествие к бессмертию
Актёры и съёмочная группа сериала «Путешествие к бессмертию»

Режиссёры

Ян Ян

Yang Yang
Режиссёр

Актёры

Ян Ян

Yang Yang
АктёрHan Li
Джина Цзинь

Gina Jin
АктрисаNangong Wan
Тони Ван

Tony Wang
АктёрWang Chan
Чжао Сяотан

Zhao Xiaotang
АктрисаChen Qiao Qian
Ли Найвэнь

Li Naiwen
АктёрLi Hua Yuan
Пол Чэ

Paul Che
АктёрUncle Master Ma
Ада Лю

Ada Liu
АктрисаHong Fu
Чжан Сяочэнь

Zhang Xiaochen
АктёрLi Fei Yu
Сюй Хайцяо

Xu Haiqiao
АктёрYun Lu
Цзинь Шицзя

Jin Shijia
АктёрMo Dafu
Инь Чжушэн

Yin Zhusheng
АктёрXu Lao
Минг Ли

Ming Li
АктёрLinghu Lao Zu
Цао Цзюнь

Cao Jun
АктёрSong Meng

Сценаристы

Цзя Дунъянь

Jia Dongyan
Сценарист
Ван Юйжэнь

Wang Yuren
Сценарист

Продюсеры

Ван Юйжэнь

Wang Yuren
Продюсер

Художники

Хуан Вэй

Huang Wei
Художница