Просто физика (сериал, 2019) смотреть онлайн

Физика - это не только школьный предмет, но и наука, законы которой, к сожалению, нельзя игнорировать даже после окончания её изучения. При этом физику в школе, как правило, мало кто любит и понимает - и, к сожалению, это отношение к предмету остаётся с человеком на всю оставшуюся жизнь. Цель программы "Просто физика" - исправить такое положение вещей, потому что физика - самая простая для понимания наука, и это не шутка. Цикл программ "Просто физика" не только развлечёт во время просмотра (ибо изобилует взрывами, огнём, водой, и опасными экспериментами), но и будет полезен в дальнейшем, ведь ведущий Алексей Иванченко не просто крушит, взрывает и развенчивает мифы, а делает это научно, подробно и доступно объясняя физику происходящего.



