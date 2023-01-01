Смотреть клипы Проснуться

Проснуться
Wink
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Проснуться
6.92024, Проснуться 1 сезон
Поп, Электронная музыка18+
Утренняя подборка для самых ранних пташек. Бодрящий плейлист для тех, кому срочно нужно проснуться, улыбнуться и отправиться в новый день с хорошим настроением.

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Здесь харизматичный Тимур Родригез задаст тон всему утру со своим синглом «Танцы», а песни от ROZHDEN, Елки и Тоси Чайкиной дадут вам глоток свежего воздуха с самого пробуждения.


Также взбодриться поможет энергичные клипы ХАБИБА и Aroojeanne. Их мощная хореография и яркие образы мгновенно зарядят вас оптимизмом на весь день.

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