Проект Подиум. Все звезды
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Проект Подиум. Все звезды

Проект Подиум. Все звезды (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Project Runway All Stars 1 сезон
ТВ-шоу6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Дизайнеры-участники оригинального «Проекта Подиум» возвращаются, чтобы еще раз доказать свое мастерство. Они соревнуются между собой в создании одежды в заданное время, используя ограниченное количество материалов и работая в рамках определенной темы.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb