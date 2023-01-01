Приключения Донала в Ирландии (сериал, 2020) смотреть онлайн

Посмотрите на Изумрудный остров таким, каким вы его никогда раньше не видели, и мы вместе с Доналом и его верным псом Максом отправимся в кулинарное путешествие по Ирландии, открывая для себя людей, места и ингредиенты, которые делают его волшебным.



В каждом эпизоде Донал будет готовить местное блюдо, от свежих роллов с лобстером на драматическом побережье Вест-Корка до устриц «Кровавая Мэри» в Голуэе в живописном оазисе Голуэя. Благодаря фирменному обаянию Донала и его страсти как к своей родной стране, так и к ее гастрономии, это настоящий праздник для души, глаз и желудка!



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