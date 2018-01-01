Wink
Детям
Приключения Бубы
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Бубы»

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Бубы»

Режиссёры

Сергей Горобец

Режиссёр

Актёры

Роман Карев

Актёр
Елена Соловьева

Актриса
Вячеслав Катаев

Актёр
Елена Карева

Актриса
Артём Кретов

Актёр

Сценаристы

Михаил Ткаченко

Сценарист
Евгений Шиняев

Сценарист
Александр Бордзиловский

Сценарист

Художники

Алиса Доник

Художница

Монтажёры

Дмитрий Барвет

Монтажёр