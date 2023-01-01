8.32015, Преступления страсти 1 сезон
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Преступления страсти (сериал, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Бывают женщины, готовые ради любви и в космос улететь, и провалиться в самую глубокую пропасть. Героини телепередачи Преступления страсти совершили невообразимое - убийство. Но что, если рассмотреть их поступки не только с точки зрения закона? Что подвигло женщин забыть о морали и встать на неверную дорогу?
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