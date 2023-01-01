Pravda Boxing
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Pravda Boxing

Pravda Boxing (сериал, 2024) смотреть онлайн

8.22024, Pravda Boxing 1 сезон
Спорт, Бокс18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мощный вечер профессионального бокса PRAVDA Old School Boxing! Топовый российский боец сразился с аргентинским панчером Диего Чавесом. Это настоящая проверка мирового уровня.

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Жанры
Спорт, Бокс

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