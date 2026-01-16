Позывной «Альфа» (сериал, 2025) смотреть онлайн

Полковник специального подразделения ФСБ наживает себе смертельного врага в лице жестокого террориста. Боевик «Позывной "Альфа"» — сериал с Владимиром Епифанцевым о суровых профессиональных вызовах участников контртеррористических операций.



Полковник с позывным Енисей руководит профессиональной командой по обезвреживанию террористов. Они — часть центра «Альфа», защищающего мир от угроз. Однажды во время тяжелой операции в торговом центре Енисей упускает хитроумного террориста Али, замаскировавшегося под гражданского. Али клянется во что бы то ни стало отомстить Енисею, который убил его брата и разрушил все их планы. Судьба вновь сведет террориста и полковника на операции по освобождению захваченного самолета.



К чему приведет их противостояние, расскажет многосерийный боевик «Позывной "Альфа"», смотреть онлайн который можно на Wink.

