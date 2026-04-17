Поймать и съесть
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Поймать и съесть
2020, Поймать и съесть 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Поймать и съесть (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мы научим вас правильно разделывать свежую рыбу, разбираться в сортах и выбирать идеальный способ обработки каждой породы. Покажем, как превратить обычный улов в изысканные блюда: нежнейшее филе, хрустящую корочку и сочную начинку.

Страна
Финляндия
Жанр
Кулинария

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