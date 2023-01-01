Смотреть клипы Потяжелее

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Сюжет
Для тех, кто любит потяжелее
Amatory, Таймсквер, Ocean Jet и другие Rock-исполнители, которые не жалеют метала для ваших ушей.
В нашем плейлисте мы специально собрали группы, которые не разочаруют поклонников хардкора. В нем вы услышите мощную альтернативу от группы Hardballs в треке «Беги», модных Ocean Jet и их мистический трек «Deceiver», а также сибиряков «Ермак!» с их тяжелыми аранжировками русской тоски. Здесь вас ждет культовая хардкор-группа Amatory с ее неизменной агрессивностью и фирменными жуткими сюжетами. Золотой состав Amatory также возрождается в проекте «Ауткаст», где атмосфера старой группы обрастает новыми деталями, а Игорь Капранов по-прежнему показывает мастерство владения голосом. Для тех, кто предпочитает чуть более приглаженный звук с мужским вокалом, мы включили в подборку группу Таймсквер.
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