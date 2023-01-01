Поколение (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Яркий сериал о молодежи в духе «Эйфории». Исполнительный продюсер проекта — Лина Данэм, создательница легендарных «Девочек». «Поколение» рассказывает о старшеклассниках, которые влюбляются, ругаются с родителями, �пытаются разобраться с собственной гендерной и сексуальной идентичностью. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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