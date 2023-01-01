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Поиски (сериал, 2023) смотреть онлайн

2023, Поиски 1 сезон
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Габи вместе со своей командой ищет пропавших людей, которых не смогла разыскать полиция. Никто не знает, что в расследованиях женщине помогает преступник, которого она держит в своем подвале. Именно он похитил Габи, когда ей было 16 лет, но она смогла вырваться из заточения и взять его в заложники.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

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