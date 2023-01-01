Подруги
Wink
Сериалы
Подруги

Подруги (сериал, 2021) смотреть онлайн

8.32021, Dugonajonlar 1 сезон
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Они четыре подружки. У каждой из них есть свое понимание о счастье. Зебо посвятила жизнь семье и детям, Окила хочеть стать ученым, Адолат стремиться к высоким должностям, Ёкутхон же хочет стать успешным предпринимателем. Но не всегда мечты сбываются. Для этого нужно бороться, трудиться и преодолевать трудности.

Все сезоны сериала Подруги смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг