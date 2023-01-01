Смотреть клипы Пляжный

Сюжет

Ощущение лета, солнца и легкого морского бриза — то, что мы хотели передать в нашей подборке. Эти мелодичные, чувственные композиции словно пропитаны атмосферой отдыха и умиротворения, которую мы ассоциируем с отпуском у моря.



Этот плейлист станет отличным саундтреком для вашего собственного пляжного отдыха — будь то реального или воображаемого. Включайте его, когда захотите расслабиться, отвлечься от повседневных забот и хотя бы мысленно оказаться на берегу моря.



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