Смотреть клипы Пляжный

Пляжный
Wink
Сериалы
Пляжный
7.72024, Пляжный 1 сезон
Поп, Танцевальная18+
Жаркий плейлист для любителей пляжного волейбола, серфинга и строительства песочных замков. Музыка для солнечного настроения и прилива энергии

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Ощущение лета, солнца и легкого морского бриза — то, что мы хотели передать в нашей подборке. Эти мелодичные, чувственные композиции словно пропитаны атмосферой отдыха и умиротворения, которую мы ассоциируем с отпуском у моря.

Этот плейлист станет отличным саундтреком для вашего собственного пляжного отдыха — будь то реального или воображаемого. Включайте его, когда захотите расслабиться, отвлечься от повседневных забот и хотя бы мысленно оказаться на берегу моря.

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