Плейбой в моих руках: запретная страсть
Плейбой в моих руках: запретная страсть

Плейбой в моих руках: запретная страсть (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Playboy Becomes My Play Toy 1 сезон
Мелодрама18+

О сериале

Молодая и красивая Миа привлекает внимание плейбоя Трона своей невинной внешностью и откровенными нарядами в ночном клубе. Он спасает ее от потери невинности и предлагает контракт любви. Но что движет Троном — страсть или искренние чувства? В этой битве между любовью и желанием победит либо тело, либо душа. Кто дергает за ниточки Мия или Трон.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама

