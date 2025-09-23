Переключи мир (сериал, 2018) смотреть онлайн

Талантливый мошенник меняется местами c прокурором, который как две капли воды на него похож. Ироничный детектив «Переключи мир» — дорама о криминале, заговорах и борьбе за справедливость.



Хотя Са Дочхан был воспитан отцом-мошенником, он до последнего хотел стать прокурором. Когда по стечению обстоятельств он не смог сдать нужный экзамен, Дочхан возглавил команду преступников, обманывающих лишь тех, кто избежал законного наказания. Дочхан еще не знает, что он — буквально копия прокурора Пэка Чунсу, который настроил против себя всех криминальных авторитетов Сеула. Когда за Чунсу начинается охота и он впадает в кому, его коллега О Хара связывается с Дочханом с необычным предложением. Она просит хитрого мошенника притвориться Чунсу и добыть важные доказательства для следствия. Кроме того, согласившись, Дочхан получит шанс отомстить убийце отца.



К чему приведет такая рокировка, расскажет корейский детектив «Переключи мир». Сериал 2018 года вы найдете на видеосервисе Wink.

