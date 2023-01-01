Пауза. С Сэм Джей
Wink
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Пауза. С Сэм Джей
2021, Pause with Sam Jay 1 сезон
ТВ-шоу18+

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Пауза. С Сэм Джей (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Комедиантка и писательница Сэм Джей каждую неделю устраивает в своей квартире шумные посиделки, чтобы весело провести время и обсудить самые актуальные темы. Гости разные, но Сэм внимательно выслушает каждого: в эпоху ожесточенных споров она делает ставку на понимание и попытку найти общий язык. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

5.8 IMDb