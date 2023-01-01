Пандора
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Пандора

Пандора (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.82019, Pandora 1 сезон
Фантастика, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

2199-й год. Потерявшая всe Джакс начинает новую жизнь в космической академии, где вместе с друзьями учится защищать планету от человеческих и инопланетных угроз. Однако правда о прошлом девушки может как спасти Вселенную, так и уничтожить еe.

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Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пандора»

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