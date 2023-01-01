Основы деловой переписки
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Основы деловой переписки

Основы деловой переписки (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Основы деловой переписки 1 сезон
Карьера, Бизнес12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Автор курса: Светлана Гончар — коуч-консультант, тренер. Благодаря курсу вы научитесь корректно составлять и оформлять письма, выходить из сложных ситуаций без ущерба имиджу компании, а также познакомитесь с правилами современного делового этикета и стандартами международной деловой переписки.

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