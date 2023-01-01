Оленёнок (сериал, 2024) смотреть онлайн
2024, Оленёнок 1 сезон
Драмы, Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Лондон, 2015 год. Молодой неудачник Донни Данн пытается реализоваться в комедии, а пока живёт у мамы своей бывшей девушки и работает в баре. Однажды он из жалости за счёт заведения угощает чаем полную женщину за 40, а та начинает обсыпать его комплиментами. Новую знакомую зовут Марта Скотт, и тепер�ь она приходит в бар каждый день, навязчиво общается с Донни, называя его Оленёнком, и всячески намекает на свидание. Тот вяло отшучивается, но вскоре узнаёт, что стал предметом обожания уже судимой сталкерши.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- ЖБРежиссёр
Жозефин
Борнебуш
- ВТРежиссёр
Вероника
Тофильская
- АРАктриса
Аманда
Рут
- НСАктриса
Нина
Сосанья
- МУАктёр
Майкл
Уилдман
- ДГАктриса
Джессика
Ганнинг
- ШБАктриса
Шалом
Брюн-Фрэнклин
- НМАктриса
Нава
Мау
- РГАктёр
Ричард
Гэдд
- МЛАктёр
Марк
Льюис Джонс
- РГСценарист
Ричард
Гэдд
- РГПродюсер
Ричард
Гэдд
- БГМонтажёр
Бенжамин
Герштейн
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин