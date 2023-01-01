Оленёнок (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Лондон, 2015 год. Молодой неудачник Донни Данн пытается реализоваться в комедии, а пока живёт у мамы своей бывшей девушки и работает в баре. Однажды он из жалости за счёт заведения угощает чаем полную женщину за 40, а та начинает обсыпать его комплиментами. Новую знакомую зовут Марта Скотт, и тепер�ь она приходит в бар каждый день, навязчиво общается с Донни, называя его Оленёнком, и всячески намекает на свидание. Тот вяло отшучивается, но вскоре узнаёт, что стал предметом обожания уже судимой сталкерши.



Все сезоны сериала Оленёнок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.