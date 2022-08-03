Охотники
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Охотники

Охотники (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Hunters 1 сезон
Фантастика, Триллер18+

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О сериале

У Флинна Кэролла при невыясненных обстоятельствах погибает жена. Он входит в состав специального отряда по борьбе с терроризмом, чтобы противостоять тайной сети инопланетян-террористов на Земле...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охотники»