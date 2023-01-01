Смотреть клипы Новые лица

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Свежие голоса и строки, готовые покорять чарты



В нашей специальной подборке мы предлагаем обратить внимание на молодых исполнителей, чьи треки уже штурмуют музыкальные хит-парады, и на совсем свежих, но ярких новичков, которые готовы показать себя. Слушать песни онлайн этих исполнителей — то, что надо для хорошего настроения! Здесь вы услышите эпатажную То-Ма и ее меланхоличный трек «Догорает кальян», гипнотический татарский «Ул» от АИГЕЛ, расслабленный трек «Маяк» от NEMIGA, пронзительный хит «Навигатор» от MIA BOYKA. Включите Стереополину, которая раздает нью-вейв в треке «Я сам не свой», или добавьте фанка вместе с Таей Пальцевой и треком «С каждым». Насладитесь самобытным и таинственным фолком певицы Maalika в композиции «Сияй» или атмосферным треком «Волны» талантливой подопечной Виктора Дробыша Лизы Гинзбуг. А может быть, вас сможет развеселить отвязный VTORNIK с наглым хитом «Джонни Вонкер» или взбалмошный, но душевный Шарлот с песней «Деревенька»?



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