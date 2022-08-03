Новая жизнь (2021) (сериал, 2021) смотреть онлайн
8.12021, Nova Vita 1 сезон
Драма18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Тайная организация стирает прошлое успешного бизнесмена. Детектив о том, как вернуть себе свою жизнь.
Расследуя гибель предпринимателя Марка Дэвиса в автокатастрофе, его жена и агенты ФБР находят все больше несостыковок. В деле замешана секретная организация Nova Vita, которая помогает миллиардерам начать новую жизнь. Но в случае Марка все идет не по плану — он просыпается в больничной палате с другой внешностью, весь мир убежден, что бизнесмен мертв, а окружающие пытаются убедить его в том, что он совсем другой человек.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb