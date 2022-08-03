Новая жизнь (2021) (сериал, 2021) смотреть онлайн

Тайная организация стирает прошлое успешного бизнесмена. Детектив о том, как вернуть себе свою жизнь.



Расследуя гибель предпринимателя Марка Дэвиса в автокатастрофе, его жена и агенты ФБР находят все больше несостыковок. В деле замешана секретная организация Nova Vita, которая помогает миллиардерам начать новую жизнь. Но в случае Марка все идет не по плану — он просыпается в больничной палате с другой внешностью, весь мир убежден, что бизнесмен мертв, а окружающие пытаются убедить его в том, что он совсем другой человек.

