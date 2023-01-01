Смотреть клипы Новая рок-волна
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Новая рок-волна
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Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Новая рок-волна
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Новая рок-волна
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Сюжет
Свежие гитарные рифы и дерзкие голоса новых рокеров
ВЛАЖНОСТЬ, KANATAMI, Июльские дни, Neverlove и другие показывают лицо нового русского рока.
В нашем плейлисте мы собрали рок группы и композиции для тех, кто ищет новые имена в одном из самых любимых музыкальных жанров всех времен. Рок многогранен так же, как и герои нашей подборки. Здесь вы встретите честную альтернативу с мощным женским вокалом от группы KANATAMI и крутой постпанк из Нижнего Новгорода от музыкального коллектива «Июльские дни». Поднять настроение поможет инди-панк группы «марта.» в композиции «Москва», а погрустить можно в компании PLVKSA и их чувственной песни «ты где». Дана Соколова переосмысляет опыт несчастливых отношений в непримиримом треке «Убегу», а глэм-рок группа Neverlove, завоевавшая популярность в TikTok, раздает лютый вампирский кор в треке «Добро пожаловать на бал». Не обошлось и без знаковой группы современной инди-сцены ВЛАЖНОСТЬ. Музыканты с фронтменом Никитой Соколовым прославились песней про Карину Истомину, а у нас в плейлисте пронзительно поют про «Ультранасилие».
Слушать новый русский рок онлайн можно в нашей специальной подборке «Новая рок-волна».
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