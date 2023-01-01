Смотреть клипы Ностальгия

Сюжет

Иногда нам так хочется вернуться в беззаботное детство или юность, когда жизнь казалась проще, а радости — ярче. С нашей подборкой увлекательное путешествие в прошлое станет чуть красочнее.



Мелодичные композиции с теплыми гитарными переборами, нежными вокальными партиями и трогательными текстами создадут ощущение умиротворения и покоя. За это будут отвечать треки от Звонкого, Амирчика, HENSY и Мари Краймбрери.



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