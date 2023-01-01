Ностальгия
Wink
Сериалы
Ностальгия
7.22024, Ностальгия 1 сезон
Поп, Фолк18+
Меланхоличная подборка для тех, кто решил вновь пережить самые памятные моменты жизни. Мечтательный, воздушный и трогательный плейлист для теплых воспоминаний.

Смотреть клипы Ностальгия

Сезоны и серии

Подборка

Сюжет

Иногда нам так хочется вернуться в беззаботное детство или юность, когда жизнь казалась проще, а радости — ярче. С нашей подборкой увлекательное путешествие в прошлое станет чуть красочнее.

Мелодичные композиции с теплыми гитарными переборами, нежными вокальными партиями и трогательными текстами создадут ощущение умиротворения и покоя. За это будут отвечать треки от Звонкого, Амирчика, HENSY и Мари Краймбрери.

Все сезоны сериала Ностальгия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг