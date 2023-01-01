Ностальгирующий критик
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Ностальгирующий критик

Ностальгирующий критик (сериал, 2007) смотреть онлайн

2007, Ностальгирующий критик 1 сезон
Комедия18+

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О сериале

В этом Интернет-сериале Nostalgia Critic рассказывает о самых ужасных творениях кинематографа 90-х. Он говорит о фильмах, которые приходилось видеть ему в детстве, и линчует их за плохую актерскую игру, нелогичность повествования и бессмысленные сцены.

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Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Ностальгирующий критик»