Ночной агент
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Ночной агент

Ночной агент (сериал, 2023) смотреть онлайн

2023, Ночной агент 1 сезон
Боевик, Триллер18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Во время очередного дежурства агент ФБР Питер Сазерленд принимает звонок по линии экстренной связи от обычной девушки Роуз Ларкин, которую, по её словам, хотят убить. Пытаясь спасти Роуз, Питер оказывается в эпицентре масштабного заговора.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Ночной агент»